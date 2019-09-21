İddia: Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’den rakibi Biden’ın oğlunu araştırmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği öne sürüldü. Haber, dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press (AP) tarafından yayınlandı.

Joe Biden, Trump’ı ‘iftiracılıkla’ suçladı. Fotoğraf: Reuters

Habere, Amerika’nın Sesi de yer verdi. Habere göre Trump, Ukrayna’nın yeni lideri Zelenskiy ile geçen yaz yaptığı bir görüşmede kendisinden Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını istedi. AP’nin, haberini konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı belirtiliyor. Demokratlar, haber doğruysa, Trump’ı ‘siyasi rakibine zarar vermeye yönelik açık bir çaba sergilemekle’ suçladı.

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Trump’ın yabancı ülke liderleriyle ilişkisi hakkında, geçen ay bir istihbarat yetkilisi tarafından ABD hükümetinin istihbarat yöneticisine şikayet edildiği ortaya çıktı. İlk olarak Washington Post tarafından yayınlanan şikayet ile ilgili bilgilerde, ‘Amerikan istihbarat topluluğu içindeki bir yetkilinin, ABD Başkanı Trump’ın “bir dünya liderine” verdiği sözü, son derece rahatsız edici bularak, Başkan’ı şikayet ettiği’ belirtildi. Ancak haber, kimliği açıklanmayan kaynaklar yüzünden teyit edilemedi.

12 Ağustos’ta yapıldığı belirtilen şikayetin, kayıtlara alındığı belirtilirken, şikayetin Trump’ın hangi ‘dünya lideri’ ile görüşmesinden kaynaklandığı açığa kavuşturulamadı.

Amerika’nın Sesi, söz konusu şikayetin hükümetin istihbarat izleme dairesinin, 12 Ağustos tarihli şikayeti ‘acil ve ciddi’ olarak nitelendirdiğini, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğinin kaydedildiğini bildirdi. Haberde, Trump yönetiminin ise şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermediği kaydedildi. Demokratlar, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını söyledikleri de belirtiliyor.

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Amerika’nın Sesi’ne göre AP, şikayete konu olan görüşmenin 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yapıldığını öne sürdü. Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan iddiaya göre, Trump bu görüşmede Zelenskiy’den, Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın Ukraynalı bir gaz şirketi için çalışan oğlu Hunter’ın faaliyetlerini araştırmasını istedi. Kaynağa göre, Trump görüşmede Ukrayna’ya ABD yardımı konusunu, ‘karşılık olarak’ gündeme getirmedi.

İddialar üzerine twitter’dan açıklama yapan Trump, Ukrayna lideriyle ‘gayet harika ve rutin bir görüşme yaptığını’ belirterek, “Herhangi şekilde yanlış olabilecek hiçbir şey söylenmedi” dedi.

….story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Demokrat Parti’nin başkan aday adayları arasında anketlere göre yarışı önde götüren Biden, söz konusu iddialara sert tepki gösterdi. Biden, şöyle dedi: “(Eğer haberler doğruysa) O zaman, Başkan Trump’ın iktidarını kötüye kullanma ve ülkemizi alçaltmaya yönelik niyetinin gerçekten sonu yok.” Biden, Trump’ın Zelenskiy ile temmuz ayındaki görüşmesinin deşifresini kamuoyuna açıklaması gerektiğini, böylece ‘Amerikan halkının konuyu bizzat kendisinin değerlendirebileceğini’ belirtti.