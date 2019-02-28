İddia: Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda sorular sızdırıldı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularının sızdırıldığı ve bazı kişilere dağıtıldığı öne sürüldü. İddiaların odağındaki TUS DATA-TUS Hazırlık Merkezleri’nden ise yalanlama geldi.

Fotoğraf: Reuters

TUS, 14 Şubat’ta ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Mezun hekimlerin uzman olmak için girdiği sınavın soruları, 26 Şubat’ta ÖSYM tarafından açıklandı.

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Ancak 26 Şubat’tan önce 240 sorunun internete word dosyası formatında sızdığı öne sürüldü. Dosyada bir telefon numarası bulunması nedeniyle de soruların WhatsApp üzerinden paylaşıldığı iddiası dile getirildi.

Sıkı kontrolün yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı sınavın ardından sızma yaşandığı iddiası sınava girenlerin tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) durum şikayet edildi.

İddiaların hedefindeki TUS DATA ise iki farlı açıklamayla soru sızdırmadıklarını ifade etti.

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ÖSYM’nin soruları yayınladığı gün yapılan açıklamada, TUS DATA’nın hocalarının da sınava girdiği, sınav çıkışı soruları orijinaline en yakın şekilde çıkardığı, hata varsa itiraz metinlerinin hazırlamaya başladığı belirtildi.

Sonki sınav öncesi de aynı uygulamanın yapıldığını belirten şirket, sınavın ardından hatalı soruların tespiti için WhatsApp’tan paylaşım yapıldığını aktardı.

Bir gün sonraki açıklamada da dershaneye isnatların devam ettiği vurgulanarak iddiayı dile getirenlerin sınavın iptal edilmesini sağlamaya çalıştıkları savunuldu.

‘İt ürür kervan yürür’

Açıklamada ‘uydurma haberlerle hekimlerin moralini bozmaya ve bu durumdan yararlanmaya çalışanlar’ hakkında hukuki süreç başlatılacağı dile getirildi.