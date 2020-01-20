İddia: THY uçuş mili programında Garanti BBVA ile yolları ayırıyor

Türk Hava Yolları’nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan ‘miles&smiles’ uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Airporthaber’in haberine göre THY bu alanda tecrübesi bulunmayan DG Pay isimli bir şirketle ortaklık için karar aldı.

Reklam

THY’nin önümüzdeki günlerde Garanti BBVA ile program ortaklığının sonlandırıldığına yönelik kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklayacağı belirtildi.

DG Pay’in sitesindeki bilgilere göre ödeme çözümleri sunan şirket çeşitli POS cihazları üretiyor.