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Yaramazlara biraz batar!

İddia: THY uçuş mili programında Garanti BBVA ile yolları ayırıyor

Türk Hava Yolları’nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan ‘miles&smiles’ uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Airporthaber’in haberine göre THY bu alanda tecrübesi bulunmayan DG Pay isimli bir şirketle ortaklık için karar aldı.

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THY’nin önümüzdeki günlerde Garanti BBVA ile program ortaklığının sonlandırıldığına yönelik kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklayacağı belirtildi.

DG Pay’in sitesindeki bilgilere göre ödeme çözümleri sunan şirket çeşitli POS cihazları üretiyor.

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