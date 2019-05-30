İddia: THY uçağı kestirmeden giderken direğe çarptı

İstanbul Havalimanı’nda 22 Mayıs’ta meydana gelen kazaya THY uçağının taksi süresini (havaalanında tekerlek üzerinde gidilen süre) kısaltmak için yaptığı kural ihlali neden olmuş.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in kazayı soruşturan ekibe dayandırdığı habere göre, Sümela adlı Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, yönlendirildiğii yola değil taksi süresini kısaltmak için ‘kestirme‘ yolu tercih etti. Uçak, bu sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

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7 Nisan’da tam kapasite faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’yla ilgili en yoıun şikayetlerden biri taksi süresinin uzunluğu.