İddia: TCDD, yolcu taşımacılığını özelleştirecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD), yolcu taşımacılığı işini özelleştirmek istediği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberinde, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ‘Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülerinin seçimi ile kamu hizmeti sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelik’ taslağı hazırladığı belirtildi.

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Buna göre taşımacılık işinin özel sektöre devredileceği, bunun için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Taslak metinde şu ifadelere yer verildi:

*İhaleler, bütün isteklilerin teklif verebildiği ‘açık ihale’ usulü yapılacak olmasına karşın hakkında kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen terör örgütü iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilenler katılamayacak.

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*Kamu hizmeti yükümlülüğüne esas net maliyetin tespit edilmesi amacıyla en az üç kişiden oluşan bir ‘Değer Tespit Komisyonu’ kurulacak. Bu komisyon maliyeti belirleyecek. Maliyet belirlenirken bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyette bütün biletler satılmış gibi kabul edilecek.

*İhaleyi alan firmaya kamu yükümlülüğü için tahmini maliyet tutarlarının azami yüzde 20’si makul kar oranı olarak verilecek.

*Demiryolu taşımacılığı tehlikeli iş ve işyerleri sıfatında yer almasına karşın tren üzerinde çalışan personel şirketler tarafından asgari ücret ile çalıştırılabilecek.

*İhale dokümanında belirtilen her bir hat kapsamında çalıştırılmak üzere isteklilerce teklif edilen araç envanterine dâhil trenlerin üçüncü kişilerden kiralama yöntemiyle temin edilmesi durumunda, kiralama maliyetlerinin hesabında üçüncü kişiler ile istekli arasında akdedilecek kira sözleşmelerinde her bir demiryolu aracı için gösterilen bedel esas alınacak.

*Birden fazla demiryolu tren işletmecisi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilecek. Fakat bütün iş ortaklarından ihaleye katılma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınmayacak.

*Günlük, haftalık, aylık, sezonluk, yıllık olarak dönem içinde yeniden planlama yapılabilecek. Yeni hat ve hatlar eklenmesi durumunda sefer sayısı artışı ve eksilişi yapılabilecek.

*Sözleşmede öngörülmesi şartıyla kamu hizmeti yükümlülüğüne, avans teminat mektubu karşılığında sözleşme bedelinin yüzde 30’u avans verilecek.

Taslakta, yaşanabilecek kazalarda zarar görenlerin sigorta giderinin kim tarafından ödeneceği yer almazken, çalışacak eleman sayısına da yer verilmedi.

Sendikadan eleştiri

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), altyapıların kamu bütçesinden karşılanmasına karşın işletmeciliğin sektörün isteklerine göre belirlenmesine karşı çıktı.

BTS yetkilileri tarafından hazırlanan önerilerde, sözleşmenin şirketlerin kar oranını gözetmesi, şirketlere yüzde 30 avans verilecek olması, ölümlü kazalara ilişkin sigortanın kim tarafından ödenecek olmasının muallakta bırakılması, personel maaşının asgari ücret olarak belirlenmesi eleştirildi.