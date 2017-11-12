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İddia: Suudiler, Hariri’yi yerine ağabeyinin başbakan olması talebiyle rehin tutuyor

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Suudi Arabistan’ın eski Lübnan Başbakanı Hariri’yi, ağabeyi Baha Hariri’nin yerine başbakan olması talebiyle rehin tuttuğu öne sürüldü.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 kasımda 11 prens ve dört bakanın tutuklanmasıyla başlayan süreç sırasında Suudi Arabistan’da bulunuyordu. Aynı gün başbakanlıktan istifasını açıklayan Hariri, halen bu ülkede bulunuyor ve zorla alıkonduğu öne sürülüyor.

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ülkesine neden dönmediği bilinmeyen Hariri en son 9 Kasım’da Suudi arabistan Kralı Salman’ı Riyad’da havalimanında karşılarken görüntülendi. Fotoğraf: Reuters

Reuters, kendilerine konşan çeşitli Lübnanlı kaynakların, 4 Kasım’da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da zorla tutulduğunu söyledi. Sözkonusu kaynaklara göre Suud yönetimi, Hariri’nin yerine ağabeyi Baha’nın getirilemesine çalışıyor. Baha’nın da halen Suudi Arabistan’da olduğu sanılıyor. Aynı kaynaklar, Baha’ya bağlılıklarını açıklamaları için Suudi Arabistan’a çağrıldığı ancak ailenin bunu reddettiği belirtildi.

Son derece varlıklı olan Hariri ailesi Lübnan siyasetine uzun süredir Hizbullah’la ortak hareket ederek yön veriyor. Suudi Arabistan ise Şii Hizbullah’la İran arasındaki yakınlık nedeniyle bu ortaklığa karşı çıkıyor.

Lübnan Riyad’dan açıklama bekliyor

Lübnan “Hariri’nin son tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan’da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur” diyerek Suudi Arabistan’ı eski başbakanın hangi sebeplerden dolayı Lübnan’a dönmediğini açıklamaya davet ediyor.

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