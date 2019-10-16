İddia: Suriye ordusu Rakka’da, Rus ve Suriye askerleri Kobani’de

Suriye hükümet güçlerine bağlı bir grup askerin, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki Rakka kentine girdiği ve gözlem noktaları kurduğu, Rus ve Suriye askeri birliklerinin de Kobani (Ayn el Arab) kenti yakınlarına ulaştığı öne sürüldü.

Kobani’ye doğru giden Suriye hükümet güçleri. Fotoğraf: Reuters

Suriye askerlerinin Rakka’ya girdiğini, hükümet yanlısı el-Mayadin televizyonu haber verdi. Mayadin, Suriye ordusuna mensup bir grup askerin, Rakka kentinde gözlem noktaları kurduğunu iddia etti.

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Reuters, Mayadin’in haberine dayanarak, Rakka’yı IŞİD’den temizleyen ve yaklaşık iki yıldan beri kentte konuşlanan Kürt öncülüğündeki kuvvetlerin, Suriye ordu birliklerinin sınırda konuşlanması için Suriye hükümetiyle anlaşma yaptıklarını belirtti.

Ancak Suriye devlet medyasında, konuya ilişkin bir haber yer almadı.

Rus ve Suriye birlikleri Kobani’ye ulaştı

Öte yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Rus askeri birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Nehri’ni geçerek, Kobani şehrinin dışındaki bölgelere ulaştığını öne sürdü. Reuters’in haberine göre Gözlem Örgütü, Rus güçlerinin DSG ile beraber doğuya doğru ilerlediğini ifade etti.

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Kobani’den Reuters’in bugün geçtiği genel görüntü.

Reuters daha sonra Rus birlikleri ile birlikte Suriye hükümet güçlerinin de Kobani’ye ulaştığını bildirdi.