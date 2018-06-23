İddia: Süleymancılar tarikatı İYİ Parti ve Akşener’i destekliyor

Süleymancılar tarikatının, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Meral Akşener’i destekleyeceği iddia edildi.

Erdoğan’ın yeğeni Cengiz Er’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Superhaber.tv adlı haber sitesi, Süleymancılar tarikatının bir sohbetinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydını yayınladı.

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Haberde şöyle dendi: “Süleymancılar Cemaati’nin önde gelenlerinin skandal ses kaydı ortaya çıktı. İşte ‘Büyüğümüzün talimatı; bu seçimde oylarınızı İYİ Parti ve Meral Akşener’e verin’ talimatının verildiği o sohbet.”

Nakşibendiliğin bir kolu olan, Süleyman Hilmi Tunahan’ın kurucusu olduğu ve Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösteren Süleymancıların kalabalık bir kitlesi olduğu biliniyor.