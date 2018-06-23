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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Süleymancılar tarikatı İYİ Parti ve Akşener’i destekliyor

 

Süleymancılar tarikatının, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Meral Akşener’i destekleyeceği iddia edildi.

Fotoğraf: Süperhaber

Erdoğan’ın yeğeni Cengiz Er’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Superhaber.tv adlı haber sitesi, Süleymancılar tarikatının bir sohbetinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydını yayınladı.

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Haberde şöyle dendi: “Süleymancılar Cemaati’nin önde gelenlerinin skandal ses kaydı ortaya çıktı. İşte ‘Büyüğümüzün talimatı; bu seçimde oylarınızı İYİ Parti ve Meral Akşener’e verin’ talimatının verildiği o sohbet.” 

Nakşibendiliğin bir kolu olan, Süleyman Hilmi Tunahan’ın kurucusu olduğu ve Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösteren Süleymancıların kalabalık bir kitlesi olduğu biliniyor.

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