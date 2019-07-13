İddia: S-400 teslimatı ile gelenler ‘füze’ değil, radar parçaları

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin dünden itibaren başlayan Ankara’ya teslimatı devam ederken, henüz asıl füze ve radar sistemlerinin Türkiye’ye teslim edilmediği öne sürüldü.

Dünkü ilk sevkiyatta gelen S-400 parçaları. Fotoğraf: Reuters

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam etti.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında dördüncü uçak da bugün Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na indi.

Rusya’dan bugün gelen dördüncü nakliye uçağı. Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Twitter)

Uçak, sisteme ait parçaların nakledilmesinin ardından hava meydanından ayrıldı.

Öte yandan, Türkiye’ye teslim edilen malzemelerin, komuta/kontrol ve genel tarayıcı radar parçaları olduğu öne sürüldü.

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Analist Metin Gürcan, sosyal medya hesabından, dün ve bugün, asıl S-400 parçaları olan ‘hedefleme radarı’ ve ‘füzelerin’ iki ay içinde gemiyle geleceğini yazdı. Gürcan, şimdi gelen parçalarla Türkiye’nin ABD’ni tepkisini ölçmeye çalıştığını ve sevkiyatı zamana yaydığını öne sürdü.

S400 sevkiyat videosunu izledim:Gelenler komuta/kontrol ve genel tarayıcı radar https://t.co/em19nGW4Ayıl hedefleme radarı ve füzeler yok.Sanırım onlar 2 ay içinde ve deniz yolu gelecek.Görünen Ankara sevkiyatı (doğru kararla) ABD'nin tepkilerini ölçebilmek için zamana yayıyor. — METIN GURCAN (@Metin4020) July 12, 2019