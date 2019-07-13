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Yaramazlara biraz batar!

İddia: S-400 teslimatı ile gelenler ‘füze’ değil, radar parçaları

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin dünden itibaren başlayan Ankara’ya teslimatı devam ederken, henüz asıl füze ve radar sistemlerinin Türkiye’ye teslim edilmediği öne sürüldü.

Dünkü ilk sevkiyatta gelen S-400 parçaları. Fotoğraf: Reuters

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam etti.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında dördüncü uçak da bugün Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na indi.

Rusya’dan bugün gelen dördüncü nakliye uçağı. Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Twitter)

Uçak, sisteme ait parçaların nakledilmesinin ardından hava meydanından ayrıldı.

Öte yandan, Türkiye’ye teslim edilen malzemelerin, komuta/kontrol ve genel tarayıcı radar parçaları olduğu öne sürüldü.

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Analist Metin Gürcan, sosyal medya hesabından, dün ve bugün, asıl S-400 parçaları olan ‘hedefleme radarı’ ve ‘füzelerin’ iki ay içinde gemiyle geleceğini yazdı. Gürcan, şimdi gelen parçalarla Türkiye’nin ABD’ni tepkisini ölçmeye çalıştığını ve sevkiyatı zamana yaydığını öne sürdü.

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