İddia: S-400 teslimatı ile gelenler ‘füze’ değil, radar parçaları

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin dünden itibaren başlayan Ankara’ya teslimatı devam ederken, henüz asıl füze ve radar sistemlerinin Türkiye’ye teslim edilmediği öne sürüldü.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam etti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında dördüncü uçak da bugün Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na indi.
Uçak, sisteme ait parçaların nakledilmesinin ardından hava meydanından ayrıldı.
Öte yandan, Türkiye’ye teslim edilen malzemelerin, komuta/kontrol ve genel tarayıcı radar parçaları olduğu öne sürüldü.
Analist Metin Gürcan, sosyal medya hesabından, dün ve bugün, asıl S-400 parçaları olan ‘hedefleme radarı’ ve ‘füzelerin’ iki ay içinde gemiyle geleceğini yazdı. Gürcan, şimdi gelen parçalarla Türkiye’nin ABD’ni tepkisini ölçmeye çalıştığını ve sevkiyatı zamana yaydığını öne sürdü.