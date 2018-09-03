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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Rejim yanlısı sekiz asker ABD’nin bulunduğu bölgede öldürüldü

 

Rusya ve Suriye’nin İdlib’e yönelik olası askeri harekatı öncesi, koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgede sekiz rejim yanlısı askerin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İdlib… Fotoğraf: Reuters

Bölgede tansiyonu yükseltebilecek iddia Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (OSDH) geldi. OSDH, Suriye’nin güneyinde askeri konvoyu hedef alan hava saldırısında biri İranlı olmak üzere en az sekiz rejim yanlısı askerin öldürüldüğünü duyurdu.

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Fransız haber ajansı, OSDH’nin saldırının koalisyon güçlerinin bulunduğu Al Tanaf Üssü yakınlarından yapılmış olabileceğini aktardı. OSDH Direktörü Rami Abdulrahman ise saldırının koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiğinin kesin olmadığını belirtti.

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Ruslarla istişareleri sonucu, Al Tanaf’taki  55 kilometrelik alanı çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti. ABD söz konusu bölgede IŞİD’e karşı yerel güçlere eğitim veriyordu.

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Reuters’a konuşan hükümete yakın bir kaynağın aktardığına göre Suriye ve Rusya’nın İdlib’deki cihatçılara yönelik operasyonunun birkaç gün içinde başlaması öngörülüyor. Fransa ve ABD, İdlib’de kimyasal silah kullanılması durumunda, Suriye’ye müdehale edeceklerini açıklamıştı.

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