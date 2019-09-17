İddia: Polis, Mardinli ailelere ‘HDP’nin önüne gidip çocuğunuzu isteyin’ diyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir ailenin evine giden, Artuklu’da ise bir aileyi arayan polislerin, ailelerden PKK’ya katılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önüne gitmelerini istediği iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, aileler çocuklarının HDP tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürürken, emniyet başka aileleri HDP önüne götürülmeleri için ikna etmeye çalışıyor.

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‘Kızınızı geri istiyorsanız HDP’nin önüne gidin’

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Nusaybin’de bir ailenin evine giden iki kadın polis, ellerinde herhangi bir arama kararı olmadan evde arama yaptı.

Ailenin aktarımına göre aramanın ardından polisler, kendilerine “Kızınız geri gelsin istiyorsanız HDP’nin önüne gidin. HDP’nin önünde oturma eylemi yapan ailelere katılın” dedi.

Ancak aile polislere, “Bizim çocuğumuz kendi isteği ile gitti. Kimse çocuğumuzu zorla götürmedi” cevabı verince polisler evden ayrılmak zorunda kaldı.

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‘Taksiyle götürmeyi teklif ettiler’

Artuklu ilçesinde yaşayan bir diğer aile ise, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin karakoldan telefonla aradıklarını söyledi.

Kendilerini arayan kişilerin, “HDP’nin önüne gidin çocuklarınızı isteyin” dediklerini aktaran aile kendilerine, “Giderseniz, biz sizi taksi ile oraya kadar götürürüz. Orada her ihtiyacınız devletimiz tarafından karşılanacak. Korumanız da sağlanacak. Merak etmeyin” dediklerini aktardı.

Aile kendilerini arayan kişiye, “Benim çocuğumu kimse zorlamadı. Kendi istediği ile gitti. Şimdi yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum” cevabı verdiklerini de ifade etti.







