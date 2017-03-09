İddia ‘örgüt propagandası’: Gazeteci Hasan Cemal’e 13 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Hasan Cemal hakkında bir köşe yazısında ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis istendi.

Cemal’in 15 Mayıs 2013’te yayınlanan ‘Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazısında kullandığı ifadeler üzerine ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İddianamede Cemal için 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

‘Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum’

Duruşmada söz alan Cemal, hakkındaki suçlamaları reddederek, yazısında tamamen gazetecilik yaptığını ve barışı savunduğunu söyledi: “O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorum.”

Savcı ‘yazı dizisi’ dedi, cezayı artırdı

Dava ile ilgili mütalaa veren savcı ise, Cemal’in yazısında PKK’nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü ve meşru gösterici nitelikte olduğu, bu suretle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçunu işlediğini öne sürdü.

Savcı, Cemal’in ‘örgüt propagandası yapmak’ suçunu, yazısı dizisi halinde devam ettirdiği iddiasıyla bir yıl 10 aydan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşma, savcı mütalaasına karşı savunmanın hazırlanması için ertelendi.