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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Oktar, Erdoğan’la Gülen’i barıştırmak için arabuluculuk teklif etmiş

 

Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun eski başkan yardımcısı AKP’li Selçuk Özdağ, ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’i barıştırmak için arabuluculuk teklif ettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

‘Adnan Hoca’cılara yönelik önceki gün başlatılan operasyonda şimdiye kadar hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişiden Oktar dahil 179’u gözaltına alınmış, yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikâyetçi olmuştu.

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‘Suç örgütü’ soruşturmasında Oktar ve yakınlarına ait adreslerde çok sayıda araç, bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulunmuştu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, AKP’nin üç dönem Manisa milletvekili olan Özdağ, Oktar ve grubu hakkında şu iddiaları dile getirdi: “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM’ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar’ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi. 17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la, Fethullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz’ dediler. Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı’ dedim. Fethullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”

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