Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: MHP’li başkan kendisine oy vermeyen pazar esnafına tezgah vermedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tekrar belediye başkanı seçilen MHP’li Necati Selçuk’un, ilçede kendisine oy vermeyen yurttaşları tehdit ettiği ve hakarete varan konuşmalar yaptığı öne sürüldü. Sarıgöl’de Cuma pazarında yerleri olan bir grup pazarcı esnafının yerleri iptal edilirken, Selçuk sorunun tezgah tahsis ücretleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Video

Sosyal medyada dolaşan videoda, kendisine pazar yeri verilmediği belirtilen bir esnafının başkan Selçuk’a tepki göstererek getirdiği domatesleri yola döktüğü görülüyor.

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Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, başkan Selçuk tahsis ve işgaliye ücretleri aldıklarını ancak bir yıldır bu ücreti ödemeyen esnaflar olduğunu ve iki katlı alanda sorunun ikinci kata çıkılmak istenmemesi olduğunu belirtti.

Üç tane ‘sorunlu esnaf‘ olduğunu kaydeden Selçuk şunları söyledi: “Bir tanesi hiç ödememiş, bir tanesi ise seçime kadar bir kısım ödemiş ama seçim sürecinde ‘başkan değişirse borç silinir’ diye düşünerek hiçbir ödeme yapmamış ve beklemiş. Bir esnafımıza ise yer bulamamıştık, pazar girişinde ve tezgah için ayrılmayan bir bölgeyi geçici yer olarak vermiştik. Bir yıl içerisinde ikinci katta yeni tezgah alanları boşaldı. Biz de bu tezgahı ikinci kata alacağımızı söyledik. İşte o domatesleri dökerek tepki gösteren vatandaş bu tezgahta ürünlerini satıyordu. İkinci kata çıkmamak için bu yola başvurdu. Onun tezgahının olduğu bölge rampa ve acil durum çıkış bölgesi olarak duracak. Orada kimse tezgah açmayacak

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