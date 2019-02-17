İddia: Merkez Bankası’nın kararı vatandaşı borçlandıracak, enflasyon artacak

Merkez Bankası aldığı kararla bankaların piyasaya yaklaşık 10 milyar lira daha fazla kredi kullandırmalarının önünü açtı. Bu kararın enflasyonu tırmandıracağı iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Merkez Bankası aldığı yeni bir kararla TL mevduatlarla bankaların hurda altın alımlarına uyguladığı karşılık oranlarını 1’er puan indirdi.

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Yeni karara göre bankaların tasarruf sahiplerinden vadesiz ve üç aya kadar vadeyle topladığı mevduatların yüzde 8’i yerine artık yüzde 7’si Merkez Bankası’na karşılık olarak yatırılacak.

Aynı şekilde Merkez’e yatırılacak karşılık oranı altı aya kadar vadeli TL mevduatlarda yüzde 5’ten yüzde 4’e, bir yıla kadar vadeli mevduatlarda yüzde 3’ten yüzde 2’ye bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 1.5’ten yüzde 1’e çekildi.

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Ayrıca, TL zorunlu karşılıkların yurtiçi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı da yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

‘Yeni kararla enflasyon tırmanacak’

Zorunlu karşılık yöntemi, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatın ne kadarının piyasaya kredi olarak kullandırabileceğini belirliyor.

Karşılık oranı 1 puan indirildiği için Merkez’in hesaplarında bekleyen 10 milyar liranın biraz üzerindeki kaynak bankalar tarafından kredi olarak piyasaya akıtılacak.

Yeni kararla piyasaya girecek 10 milyar lira kredileri, dolayısıyla harcamaları ve talebi, kısmi de olsa artırırken enflasyonu da tırmandıracak.