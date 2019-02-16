İddia: MEB onay verdiği yoga etkinliğini ‘putperest ibadeti’ diye iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Ece Vahapoğlu’nun ücretsiz yoga etkinliğini, İslami çevrelerden gelen tepki nedeniyle iptal ettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yogayla ilgili fetvalarını dayanak göstererek etkinliğin, ‘Putperest ibadeti‘ olduğunu savundu.

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MEB’in dinci yayınlarıyla bilinen medya organlarından paylaşılan yoga karşıtı açıklamalar üzerine projeyi rafa kaldırdıği iddia edildi.



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin konsantrasyonu ile sosyalliği artırmak, öğrencilere pedagojik oyun anlatımıyla yoga nefes egzersizleri yaptırmak için gerçekleştirilen etkinlik, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden de onay almıştı.

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Öte yandan MEB’in, hali hazırda, ‘Kişisel gelişim alanı yoga eğitimi 15 yaş ve üzeri kurs programı‘ olduğu ortaya çıktı.