İddia: Mardin belediyesinde işe başvuran kadına taciz ve fuhuşa teşvik

Mardin valisi tarafından KENT A.Ş. adlı belediye şirketine müdür olarak atanan polis memuru E.U.’nun iş başvurusunda bulunan bir kadını taciz edip fuhuşa teşvik ettiği öne sürüldü. HDP soru önergesi verdi.

Sözcü’den Ali Özgür İnan’ın haberine göre başvuru sırasında kaydedilen ve E.U.’ya ait olduğu ifade edilen ses kaydı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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Maddi destek vaadi

E.U. bu göreve, 2016 yılında Mardin’e Ahmet Türk’ün görevden alınmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından getirilmiş.

İddiaya göre E.U., iş görüşmesi için gelen genç kadına kendisiyle birlikte olması durumunda maddi anlamda destek olacağını söyledi; Türkiye’de fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları örnek verdi.

‘İş başvurusu yapan kadınlara yönelik taciz hakkında ne yapıyorsunuz?’

Ses kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Önergede şu sorular yer aldı:

– Polis memuru E.U.’nun KENT A.Ş.’ye müdür olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından atanması hangi prosedürlerle gerçekleşmiştir?

– Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından belediyeye bağlı şirket olan KENT A.Ş’ye müdür olarak atanan polis memuru E.U. hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

– Basına yansıyan ses kayıtlarına dayanarak, iş başvurusu yapan kadınlara yönelik taciz iddialarına dair herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

– KENT A.Ş. müdürü polis memuru E.U’ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtları üzerinde Ses Analiz Sistemi ile inceleme yapılacak mıdır?





