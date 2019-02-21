İddia: Maduro Veneüzelalı şirketlere ‘Türkiye’de banka hesabı açın’ dedi

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin 50’den fazla şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan’da banka hesapları açmaları yönünde çağrıda bulunduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg haber ajansına göre yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda maliye bakanlığının bahsi geçen ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladığı konuşuldu.

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Şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açılacak banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor.

Venezüela krizi

Uluslararası Af Örgütü’ne göre Venezüela halkı uzun yıllardan beri ciddi insan hakları ihlalleri, gıda ve ilaç eksikliği, çok yüksek enflasyon ve siyasi baskıya maruz kalıyor. 2015’ten bu yana 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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21-25 Ocak 2019 arasındaki beş gün boyunca protestolarda en az 41 insan hayatını kaybetti. 900’dan fazla kişi keyfi olarak gözaltına alınırken 770 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

ABD ve bazı Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin Guaido’yu tanımasına karşılık, aralarında Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Çin, Küba ve Bolivya’nın bulunduğu ülkeler Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek açıklamıştı.



