İddia: Kural’dan Sıla’nın ifadesine üç maddelik itiraz

Oyuncu Ahmet Kural’ın kendisine şiddet uyguladığını savunan şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun darp raporuna üç başlıkta itiraz ettiği öne sürüldü.
Sıla, sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 Kasım’da şikayetçi olmuştu. Şarkıcı ayrıca saldırıya uğradığına ilişkin darp raporunu savcılığa teslim etmişti.
Suç duyurusu sonrası ifade veren oyuncunun rapora üç noktada itiraz ettiği öne sürüldü.
Sabah’tan Ömer Karahan’ın iddiasına göre; Kural, Sıla’nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu’ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak’taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp şikayet sahibine üç soru yöneltti.
Buna göre Kural’ın soruları şöyle: “Darp raporunu neden Adli Tıp’tan değil, özel bir hastaneden aldı? Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi? Madem şiddet gördü, başvuruyu neden iki gün sonra yaptı?”