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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Kural’dan Sıla’nın ifadesine üç maddelik itiraz

Oyuncu Ahmet Kural’ın kendisine şiddet uyguladığını savunan şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun darp raporuna üç başlıkta itiraz ettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Sıla, sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 Kasım’da şikayetçi olmuştu. Şarkıcı ayrıca saldırıya uğradığına ilişkin darp raporunu savcılığa teslim etmişti.

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Suç duyurusu sonrası ifade veren oyuncunun rapora üç noktada itiraz ettiği öne sürüldü.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın iddiasına göre; Kural, Sıla’nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu’ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak’taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp şikayet sahibine üç soru yöneltti.

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Buna göre Kural’ın soruları şöyle: “Darp raporunu neden Adli Tıp’tan değil, özel bir hastaneden aldı? Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi? Madem şiddet gördü, başvuruyu neden iki gün sonra yaptı?”

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