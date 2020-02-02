İddia: Kıdem tazminatı bireysel fona dönüşecek; ikramiye gibi verilecek

Hükümetin kıdem tazminatını bireysel fona dönüştürmeyi planladığı öne sürüldü. Plana göre, bu fonda biriken kaynak, işçiye işten çıkarıldığında değil, emeklilik, ağır hastalık ya da konut alımı gibi belirli koşullarda ödenecek.

Fotoğraf: DHA

Çalışanlar yıllık çalışmaları karşılığında, işten çıkarılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

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DW Türkçe’den Aslı Işık’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu adım hükümetin kaynak ihtiyacından kaynaklanıyor.

Buna göre, kıdem tazminatı uygulaması bireysel emeklilik fonlarına eklemlenerek, belirli koşullar halinde çalışana ödenecek.

Hükümetin planına göre, yeni kıdem tazminatı uygulamasında İşsizlik Sigorta Fonu’nda olduğu gibi işverenler çalıştırdıkları işçiler adına bireysel fona bir tutar yatıracak. İşçilerin kıdem ücretini tamamlamak için devlet de fona katkı yapacak. Fonda biriken kaynak, işçiye işten çıkarıldığında değil, emeklilik, ağır hastalık ya da konut alımı gibi belirli koşullarda ödenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonominin üzerindeki en büyük yük olduğunu, bu açığı kapatmak için alınacak tedbirlerden birinin de ’emeklilik sisteminin düzeltilmesi’ olacağını söylemişti.

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) bağlı heyetin Türkiye’deki temasları sonrası hazırladığı 4. Konsültasyon Raporu’nun reformlar başlığı altında da ‘kayıtlı işverene yük oluşturan ve esnek çalışmayı engelleyen kıdem tazminatı konusunda reform önerisi’ yer alıyor.