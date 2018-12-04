İddia: Japonlar Sinop’taki nükleer santralden çekiliyor

Güvenlik maliyetindeki artış ve liradaki değer kaybı nedeniyle Japon Mitsubishi liderliğindeki konsorsiyumun Sinop’taki nükleer santral projesinden çekileceği öne sürüldü.

Japonya ve Türkiye 2013 yılında Sinop’ta dört nükleer reaktör kurmak için anlaşma sağlamıştı. İnşaatın 2017’de başlaması ve ilk reaktörün 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyordu. Proje, Japonya’nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak tanıtılıyordu.

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Japon Nikkei gazetesi Japonya’nın Türkiye’de nükleer enerji santralı kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını ileri sürdü. Buna gerekçe olarak, Japonya’nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin öngörülen rakamın iki katına çıkması gösterildi. Yeni maliyet yaklaşık 44 milyar dolara yani yaklaşık 230 milyar liraya yükseliyor.

Artışın iki nedeni var: 2011’de Japonya’daki Fukushima Daichi nükleer santralında meydana gelen nükleer kazanın ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerinin maliyeti ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı.

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Habere göre rakamların iki katına çıkmasıyla projenin birincil müteahhidi Mitsubishi Heavy Industries Ltd ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesi zorlaştı.