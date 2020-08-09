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Yaramazlara biraz batar!

İddia: İstanbul’daki otobüs kazası öncesi yolcular şoförü iki kere uyarmış

İstanbul’da Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün kazasından önce şoförün uyuduğu iddia edildi.

Fotoğraf: AA

Karabük-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyeri aşarak yoldan çıkmış, üst geçide çarpmıştı. Kazada beş kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

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Yolculardan Cemal Korkmaz, kaza sırasında bir anda kendini yerde bulduğunu, camdan çıktığını ifade etti. Korkmaz, “Bir anda oldu. Ben de uyuyordum. Şoför uyumuş. O an kendimi yerde buldum” dedi.

Otobüsten ablası ve yeğeni bulunan Erhan İşler, ablasının kendisini araması üzerine olay yerine gittiğini ifade etti.

İşler, ablasının, otobüsün daha önce iki kere kaza geçirme riski olduğunu söylediğini belirterek “Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş ve kaza olmuş” ifadelerini kullandı.

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“Yolda herhangi bir fren izi yoktu. Şoförün uyuduğu oradan belli oluyor zaten” diyen İşler, kazadan önce yolcuların iki kere şoförü uyardığını, otobüsün iki kere sendelemiş olduğunu aktardı.

İşler sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani ‘Uykun varsa yola devam etme’ demişler ama şoför onlara aldırış etmeden yola devam etmiş. Fren izi yoktu. Zaten olayın gerçekleşme yerine bakılırsa orada bir sulama kanalı var. Yüksek ihtimalle oradan fırlayarak düştü. Çünkü ben oraya gittiğim zaman şaşırdım. Ben de bir şoförüm. Böyle bir kazanın olabileceği ihtimal verilmez yani.”

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