İddia: İstanbul Havalimanı’nın taşınması nisana ertelendi

29 Ekim 2018’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nın taşınma sürecinin Nisan 2019 tarihine ertelendiği iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ancak ertelenen taşınma için 3 Mart 2019 tarihinin belirlendiği bildirilmişti.



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Airporthaber’in geçtiği habere göre, kararın alınmasında seçim çalışmalarının etkili olduğu öğrenilirken, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından taşınmanın gerçekleşeceği kaydedildi.



Öte yandan Türk Hava Yolları’nın da taşınma tarihine göre planlarını revize ettiği öğrenildi.