İddia: İsrail, doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, “Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddiyse biz müzakereye açığız” dediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Stein twitter adresinde yaptığı açıklamada, 2015-17 yılları arasında Türkiye ve İsrail’in doğalgaz boru hattı için müzakereler yaptıklarını belirtti.

Reklam

1/ Israel officials are saying they say are open to negotiate the Turkish proposal to build gas pipeline from Israeli reservoirs through Turkey to Europe "if the Turks are serious", but stress that it will not replace the gas pipeline with Greece-Cyprus-Italy, but in addition. >> — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 16, 2019

İsrailli yetkililer, iki ülke arasında yapılması muhtemel doğalgaz boru hattının Kıbrıs-Yunanistan-İtalya hattının yerini almayacağını vurguladı.

İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye’nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa’ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.

Reklam

İsrail’in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar’da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.