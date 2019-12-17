İddia: İsrail, doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, “Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddiyse biz müzakereye açığız” dediğini söyledi.
Stein twitter adresinde yaptığı açıklamada, 2015-17 yılları arasında Türkiye ve İsrail’in doğalgaz boru hattı için müzakereler yaptıklarını belirtti.
İsrailli yetkililer, iki ülke arasında yapılması muhtemel doğalgaz boru hattının Kıbrıs-Yunanistan-İtalya hattının yerini almayacağını vurguladı.
İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye’nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa’ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.
İsrail’in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar’da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.