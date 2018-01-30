İddia: İdlib’de ilerleyen TSK konvoyu Suriye ordusu ile karşı karşıya kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı büyük bir konvoyun dün gece Halep’in güneyindeki El Eyis tepesine ilerlerken Suriye ordusu ile karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

İddialar ilk olarak bölgeden haber yapan BBC muhabiri Riam Dalati’nin attığı tweetlerle gündeme geldi. Riam Dalati 15 tank taşıyan 100’den fazla araçtan oluşan bir konvoyun İdlib’e geçtiğini yazdı.

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Bölgeden haber veren birçok kaynak da bu bilgiyi bir süre sonra geçtikleri görüntülerle teyid etmeye başladı. El Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir El Şam kontrolündeki bölgede ilerleyen konvoy Halep kentinin güneyindeki El Eys kentinin güneyine yaklaştığında ise Suriye ordusunun konvoya topçu ateşi açtığı haberleri yayılmaya başladı.

Rus uçaklarının da havada olduğu ve konvoyun yakınını bombaladığı haberleri heyecan yarattı.

Topçu ateşinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Eys ile arasındaki yol güzergahına yapıldığı belirtildi. Bombardımanın ardından TSK konvoyunun ilerlemeyi durdurduğu öne sürüldü.

Türkiye El Eys’e yakın bölgede Rusya ve İran’la varulan uzlaşma gereğince gözlem noktaları oluşturmuş durumda. El Eys bu noktanın daha doğusunda Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye çok yakın konumda.