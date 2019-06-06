İddia: İBB’nin gelir getiren taşınmazları AKP’li belediyeye devredilecek

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB), İSPARK ve kültür merkezleri de dahil mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazının AKP’li Esenler belediyesine devredileceği iddia edildi.

Fotoğraf: Wikipedia

CHP’li İBB Meclis üyesi Nadir Ataman, AKP’nin seçimi kaybedeceğini anladığı için İBB’yi zarara uğratarak ‘elini kolunu bağlamayı’ amaçladığını söyledi.

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İSPARK’ın 2018 yılı cirosunun 351 milyon lira olduğunu hatırlatan Ataman, İBB’nin İSPARK’tan her ay toplam brüt gelirden katlı otoparklar için yüzde 15, yol üstü ve açık otoparklar için de yüzde 5 kira payı aldığını kaydetti.

‘AKP’liler devir için yazı gönderdi’

CHP’li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Esenler belediyesinin bu 20’ye yakın taşınmazın kendilerine devredilmesi için İBB Emlak Daire Başkanlığı’na yazı gönderdiğini öne sürdü.

Eski meclis üyesi sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültür merkezleri, spor tesisleri, otoparklar bedelsiz olarak ilçe belediyesine devredilecek. AKP’nin oylarıyla devredilecek taşınmazlar arasında Esenler’deki Adem Baştürk Kültür Merkezi ve bu merkezin yakınındaki İSPARK’ın işlettiği kapalı otopark da var.”