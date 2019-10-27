İddia: Gar ihalesini alan Önder ‘bankamatik’ çalışanıydı

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin sahibi 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) kayıtlı bir çalışan olduğu dönemde hiç mesai yapmadan maaşını aldığı iddia edildi.

Fotoğraf: Twitter

TCDD, tarihi garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiralanması için ihale düzenlemiş, ihaleyi eski bir İBB çalışanı da olan, Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan Önder’in şirketi kazanmıştı. İBB şirketleri ihaleden çıkarılırken, belediye avukatları ihalede yürütmenin durdurulması için başvurmuş, sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe başlayan Önder, bir yıl dokuz ay 12 gün çalıştıktan sonra 31 Ekim 2015 tarihinde 3 bin lira brüt maaş ile işten ayrıldı. Önder, Personel Devam Kontrol Sistemi kayıtlarına göre bu süre boyunca işe neredeyse hiç gitmedi.

Buna göre, Önder 2015 yılında şubatta dokuz, mayısta 14, haziranda 12, temmuzda sekiz gün işe gitti, eylül ve ekim aylarında ise sadece üçer gün mesai yaptı. Önder, 29 Mayıs günü 43 dakika, 28 Mayıs günü 34 dakika mesai yaptı. İBB’deki çalıştığı son ay olan ekimde üç gün işe giden Önder, 2 Ekim’de sadece kart basmış hiç mesai yapmamış, 16 Ekim’de 37 dakika, 23 Ekim’de de 2 saat 17 dakika mesai yapmış.