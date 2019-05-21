İddia: Eyfel’e tırmanan adam intihar etmek isteyen bir Rus’muş

Eyfel Kulesi’ne izinsiz ve ekipmansız tırmanarak paniğe ve tüm ziyaretçilerin tahliyesine neden olan adamın intihara eğilimli bir Rus olduğu iddia edildi.

Reuters

Sputnik International’da yer alan habere göre, Europe 1 radyo kanalı, fark edilene kadar Fransa’nın en önemli simgelerinden Eyfel’in 149 metre yüksekliğindeki ikinci katına kadar tırmanan kişinin bir Rus olduğunu ve intihar eğilimi olduğunu öne sürdü.

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İddiaya göre güvenlik güçleriyle önce İngilizce konuşan sonrasında Rusçaya dönen adam Fransa’dan sığınma talebinde de bulunmuş.

Radyo kanalının iddiası Fransız otoriteler tarafından henüz teyit edilmezken, Paris’teki Rus büyükelçiliği de gözaltına alınan adama ilişkin bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Polisin saatler süren müzakereleri sonucu kuleden ayrılmaya ve teslim olmaya ikna edilen ismi belirsiz kişinin tutuklanmadığı, fakat mahkemeye çıkması gerekeceği belirtildi.

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Eyfel Kulesi 2017 yılında genç bir adamın intihar girişimi sebebiyle tamamen kapatılmış, polis genci kuleden inmeye ikna etmişti.