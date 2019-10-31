İddia: Etiler Hastanesi’nde HIV’li hastanın malzemesi 15 hastada daha kullanılmış

İstanbul’da, Özel Etiler Hastanesi’nde ameliyatta kullanılan HIV’li hastanın tıbbi malzemesinin, 15 farklı hastanın ameliyatında kullanıldığı ileri sürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Sabah’ın haberine göre hastalar AIDS şüphesiyle karantinaya alınırken hastane kapatıldı.

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Diken’in aradığı hastanenin bir yetkilisi ise hastanenin tadilatta olduğunu öne sürüp hastaların başka hastanelere yönlendirildiğini aktardı.

Habere göre ameliyat yapma yeterliliği ve Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmayan hastanede yapılan metabolik cerrahi ameliyatları sonrası yaşanan şüpheli ölümler, hasta yakınlarının şikayeti üzerine bakanlık ve savcılığı harekete geçirdi. Hastaneyi incelemeye alan yetkililer, sağlık personelinin de şikayetleriyle ihmali ortaya çıkardı.

İnceleme sırasında, bir ameliyatta HIV’li hastada kullanılan tıbbi malzemeyi değiştirmesi gereken hastane yönetiminin; üç günde 15 hastayı aynı sıvıyla ameliyata aldığı, sonrasında da ameliyat edilen hastaları gizli protokolle karantinaya aldığı belirlendi.

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Ameliyathanede görevli hemşire Y.K.’nin başsavcılığa yaptığı suç duyurusunda yer alan iddiaya göre hastanede 27 Ağustos 2018’de yasal izinleri olmamasına rağmen metabolik cerrahi ameliyatı olan AIDS hastası K.A.’ya endoskopi yapıldı. K.A. HIV taşıdığı için ameliyatta kullanılan endoskopik solüsyon ilacının başka operasyonda kullanılmaması gerekiyordu. Ancak hastane yönetimi maddi değeri 2 bin 500 TL civarındaki dezenfekte solüsyonu değiştirmek yerine yaptığı ameliyatlarda aynı sıvıyı kullandı.

Savcılığın başlattığı soruşturmada hastanenin, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, kan bankası, laboratuvar ve acil servis gibi bulunması zorunlu hayati ünitelerin hiçbirine sahip olmadığı halde ameliyatlara devam ettiği ortaya çıktı.

Yasadışı ameliyatlar sonrası ölüm riski bulunan hastalar, bu ameliyatı yapma yetkisi olan hastanelere özel araçla karga tulumba taşındı. Ölenler için bu hastanelerde ölüm raporu düzenlendi. Yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının durumu ihbar etmemeleri için ya parayla kandırıldığı ya da ameliyat öncesi imzaladıkları evraklarla tehdit edildiği iddia edildi.