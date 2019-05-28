İddia: Eski CHP lideri Hikmet Çetin, Erdoğan’ın görev teklifini kabul etmedi

Eski CHP genel başkanı Hikmet Çetin’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda (YİK) kendisine teklif edilen görevi reddettiği iddia edildi.

Fotoğraf: Wikipedia

AKP’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurmuş, eski içişleri bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank da yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti. Eski TBMM başkan vekili Sadık Yakut da bankanın yönetim kurulu üyesi olurken, AKP döneminde çalışma, tarım ve devlet bakanlığı görevinde bulunan Faruk Çelik’in Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildiği açıklanmıştı.

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Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre, kararname ile, ‘millete ve devlete hizmeti geçmiş’, ‘bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla’ oluşturulan Cumhurbaşkanlığı YİK’e hayatta olan tüm Meclis başkanlığı ve Meclis başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi.

Habere göre, 1997-1999 arasında TBMM başkanlığı da yapan Çetin, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmedi.

Kurula Meclis başkanlarının yanısıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.