İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’dan alınacak S-400 füzelerinden vazgeçmeleri için kendisini arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i geri çevirdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Londra merkezli Middle East Eye sitesinden Ragıp Soylu’nun aktardığına göre habere konu olan telefon görüşmesi geçen hafta yapıldı. Adı verilmeyen iki Türk yetkilinin aktardığı bilgilere dayandırılan haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın selamını ileten Pence’in Erdoğan’dan Moskova ile varılan anlaşmanın iptal edilmesini istediği belirtildi.

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Türkiye’nin alternatif olarak Patriot sistemlerine yönelmesini isteyen Pence, anlaşmanın hâlâ masada olduğunu da sözlerine eklemiş.

Ancak Erdoğan Moskova ile varılan anlaşmanın ‘geri dönülemez bir noktada olduğu’ mesajını vermiş. Erdoğan, Patriotların ‘zamanında teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi’ndeki sıkıntıları nedeniyle tercih edilmeyeceğini aktarmış.

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Pence bunun üzerine teslimatın hızlandırılabileceğini, ancak diğer konularda teminat veremeyeceğini söylemiş.

Türkiye ya da Beyaz Saray telefon konuşmasıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmazken görüşmeye ilişkin haber henüz yalanlanmış değil.