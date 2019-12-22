İddia: Ensarcı profesör onlarca kadın öğrenciyi taciz etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Ensar Vakfı üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok’un, çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Suç duyurusunda bulunan öğrencilerin ailelerini tehdit eden Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre, kadın öğrenciler kısa bir süre önce bir araya gelerek, önce İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, ardından Rektörlüğe dilekçe vererek, Gözütok hakkında şikayette bulundu.

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Şikayetin bir türlü hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler taciz olayına ilişkin kampanya başlatmaya karar verdi.

İdari soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine Rektörlük, kasım ayında Gözütok hakkında idari soruşturma başlattı. Gözütok, 45 gün rapor alarak izne ayrıldı.

İdari soruşturma devam ettiği süre içerisinde şikayette bulunan öğrencileri tek tek öğrenen Gözütok, birçok öğrencinin ailesiyle iletişime geçerek şikayetlerini geri çekmesini istedi.

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Gözütok’un, bir öğrencinin ailesine farklı kişileri göndererek, tehdit ettiği de iddia edildi.

Onlarca öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi

Tehdidin ardından aile yaşanan tacizden haberdar oldu. Kızlarıyla iletişime geçen bir aile, Gözütok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan başvuruda, Gözütok’un şu ana kadar onlarca kadın öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

Önce savcılığa başvuran aile, ardından savcılık tarafından karakola yönlendirildi. Karakolda Gözütok hakkında şikayette bulunan bir öğrenci, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

‘Birçok kez tacize uğradık’

Öğrenci suç duyurusunda, Gözütok’un kendisini hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de odasında taciz ettiğini söyledi.

Kendisiyle birlikte birçok öğrencinin de aynı kişi tarafından taciz edildiğine ilişkin başvuran öğrenci, Gözütok’un ‘yüksek lisans’ bahanesiyle birçok kadın öğrenciyle iletişime geçtiği, iletişime geçtiği öğrencilerin sosyal medya hesaplarını aldığı ve genellikle buradan kadın öğrencilere mesaj attığını anlattı.

Şakir Gözütok’un çok sayıda kadın öğrenciye mesajlar attığı ve bu mesajların çok sayıda kişiye de dağıldığını ifade eden öğrenci, taciz olaylarının genellikle Gözütok’un odasında yaşandığını belirtti.

Birçok kez çağrıldığı odada tacize uğradığını anlatan öğrenci, yaşanan taciz olaylarından neredeyse tüm fakültenin haberdar olduğunu söyledi. Gözütok ile ilgili birçok öğrencinin şikayette bulunmak istediğini ancak korktukları için başvurmadığını belirten öğrenci, “Hoca ile ilgili şikayette bulunmak istiyorduk ama orada bulanan birçok öğrenci arkadaş ‘Hocanın arkası güçlü ve çok tehlikeli’ dedikleri için bugüne kadar sustuk” dedi.

Öğrencinin babası tehdit edildi

Bu olaylar yaşanırken Şakir Gözütok, şikayette bulunan kadın öğrencinin babasını tehdit ettiği iddiası da suç duyurusu dilekçesine yansıdı.

Gözütok’un kadın öğrencinin babasının evine üç imam gönderdiği ve kadın öğrencinin suç duyurusundan vazgeçmesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu süre içerisinde yine baba birçok kez telefonla aranarak tehdit edildi. Bunun üzerine kızının suç duyurusunun ardından bu kez de baba önce savcılık, sonra ise karakola giderek Şakir Gözütok’un kendisini tehdit ettiğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Baba ve kızının suç duyurusu üzerine savcılık, taciz olayının yaşandığı fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istedi. Polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi edinildi.

Soruşturma kapsamında birçok öğrencinin de suç duyurusunda bulunması bekleniyor.