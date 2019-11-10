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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Diyanet, ‘tepki çeken’ kamu spotlarına 295 bin lira ödemiş

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada paylaştığı ve kadının ‘konumu’ nedeniyle tartışma yaratan kamu spotlarına yüklü miktarda para ödediği öne sürüldü.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Diyanet, sosyal medya hesabından yayınladığı videolar için ihaleye çıktı.

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İhaleyi, daha önce de kurumdan ihale alan Mois İletişim Ve Etkinlik Yönetimi Reklam Tanıtım Organizasyon Danışmanlık Şirketi’nin kazandığı belirtildi.

Haberde, şirkete toplamda 295 bin lira ödendiği ifade edildi.

Videolardan bazıları şöyle:

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