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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Derbi dahil tüm maçlar şifresiz yayınlanacak

Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen futbol liglerindeki maçların şifresiz yayınlanacağı öne sürüldü.

Galatasaray taraftarları Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin önünde. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

‘Corona’ önlemleri kapsamında nisan ayı sonuna kadar Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki tüm müsabakaların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

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Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’in haberine göre Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve yayıncı kuruluş beIN Sports ile görüşüldü.

Buna göre, aksi bir gelişme olmazsa beIN Sports pazar günkü Galatasaray – Beşiktaş derbisi dahil tüm maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak.

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