İddia: Davutoğlu parti kuruluşunu Diyarbakır’da açıklayacak

AKP’den ayrılarak yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Diyarbakır’daki bir iftar programında parti kuruluşunu açıklayacağı iddia edildi.

Arşiv foto: DHA

DW Türkçe’nin haberinde, 2014-2016 yılları arasında AKP genel başkanlığı ve başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun, Diyarbakır iftarı için büyük bir hazırlık yaptığı ve bu hazırlıkların kurulacak yeni partinin ‘start’ına yönelik olduğu öne sürüldü.

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DW Türkçe’nin kendi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti çalışmalarında sona yaklaştı. Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da var.

Site, eski AKP genel başkan yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun’un Davutoğlu ile birlikte hareket ettiğinin öğrenildiğini belirterek, yakın zamana kadar Davutoğlu ile birlikte hareket edeceği konuşulan eski başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Ali Babacan’ın ise ayrı bir oluşum içinde olduğunu öne sürdü.

DW Türkçe, Davutoğlu’nun daha çok Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi illerde etkin çalışma yürüttüğünü, bazı il ve ilçe başkanlarıyla görüştüğünü de iddia etti.

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Davutoğlu’nun partisini ilan etmeden önce daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde AKP’li olmayan muhafazakar Kürtleri yanına alarak sahaya çıkacağının söylendiğine işaret eden site, yeni partinin ambleminin ise yeşil zemin üzerine beyaz dört yapraklı yonca olmasının planlandığını da öne sürdü.