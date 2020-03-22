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Yaramazlara biraz batar!

İddia: CNN Türk muhabir ve kameramanları ‘corona’ önlemi olarak konteynerde çalıştırılıyor

Demirören Holding’e bağlı CNN Türk’ün, yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında muhabir ve kameramanları bina dışındaki konteynerlerde çalıştırdığı öne sürüldü.

Fotoğraf: TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası, CNN Türk’ün İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan binası önüne konteynerler koyulduğunu, muhabir ve kameramanların burada çalışarak bina içine girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

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Basın mensuplarına tuvalet izni bile yok

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: “CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören.”

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