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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Çin’de ‘doğurgan’ kadınlar fişleniyor

Hollandalı bir araştırmacı, Çin’de kadınların ‘doğurgan‘ olup olmadığına dair kayıt tutan bir veri tabanına ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre GDLF Foundation adlı vakıftan internet uzmanı Victor Gevers, Çin’de açık veri tabanlarını incelerken bu veri önbelleğine eriştiğini söyledi.

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Twitter hesabında ekran görüntülerini paylaşan Gevers, şunları yazdı: “Çin’de kadın sayısı düşük. Bu nedenle bir kuruluş 1,8 milyonun üstünde kadının telefon, adres, eğitim, konum, kimlik numarası, medeni hali ve ‘doğurganlık‘ statüsüne dair bilgileri kaydeden bir veri tabanı oluşturmaya başlamış.

Veri tabanının hükümet kayıtlarına mı yoksa başka bir kuruluşa veya şirkete mi ait olduğu bilinmiyor.

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