İddia: Çin’de ‘doğurgan’ kadınlar fişleniyor

Hollandalı bir araştırmacı, Çin’de kadınların ‘doğurgan‘ olup olmadığına dair kayıt tutan bir veri tabanına ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre GDLF Foundation adlı vakıftan internet uzmanı Victor Gevers, Çin’de açık veri tabanlarını incelerken bu veri önbelleğine eriştiğini söyledi.



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Twitter hesabında ekran görüntülerini paylaşan Gevers, şunları yazdı: “Çin’de kadın sayısı düşük. Bu nedenle bir kuruluş 1,8 milyonun üstünde kadının telefon, adres, eğitim, konum, kimlik numarası, medeni hali ve ‘doğurganlık‘ statüsüne dair bilgileri kaydeden bir veri tabanı oluşturmaya başlamış.“

In China, they have a shortage of women. So an organization started to build a database to start registering over 1,8 million women with all kinds of details like phone numbers, addresses, education, location, ID number, marital status, and a ”BreedReady" status? 🤔 pic.twitter.com/fbRKsbNHPJ — Victor Gevers (@0xDUDE) March 9, 2019

Veri tabanının hükümet kayıtlarına mı yoksa başka bir kuruluşa veya şirkete mi ait olduğu bilinmiyor.



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