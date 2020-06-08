İddia: BP, yıl sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracak

Britanya’nın başkenti Londra merkezli BP, hem corona virüsü nedeniyle hem de CEO Bernard Looney’nin petrol ve gaz şirketini yenilenebilir enerji alanına kaydırma planı kapsamında, çalışanların yaklaşık yüzde 15’ini işten çıkarmayı planlıyor.

BP’nin çalışanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferansı dinleyen kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, Looney çalışanlara BP’nin, mevcut 70 bin 100 çalışandan 10 binini işten çıkaracağını ve işten çıkarmaların çoğunun yıl sonuna kadar yapılacağını söyledi.

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BP sözcüsü konuya yönelik açıklama yapmadı.