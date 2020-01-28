İddia: Beyin kanaması geçiren kadının ameliyatı için para istendi

Adapazarı’nda, beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Fatma Karaman için, sevk edildiği özel hastanede 40 bin TL ameliyat ücreti istendiği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fatma Karaman önceki gün evinde fenalaşarak bayıldı. 112 Acil ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Karaman’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kadın Yalova’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

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İddiaya göre Karaman’ın ameliyatı için 40 bin TL istendi.

Oğul Furkan Karaman şunları anlattı: “Annemin beyin damarlarında baloncuk oluştuğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Yalova’da özel bir hastaneye sevk ettiler. Devletin sevk ettiği hastadan ameliyat parası istiyorlar. Önce 40 bin lira, daha sonra 20 bin lira, son olarak da 14 bin lira istediler. Stent parasıymış. Araştırdığımızda sevk edilen hastadan para isteyemeyeceklerini öğrendik. Muhasebe bölümündeki bir hanımefendi pazarlık yapmış, yani bildiğiniz can pazarlığı yapıyorlar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım, mahkemeye de başvurmayı düşünüyorum. Parayı vermeden ameliyat yapmıyorlar, param yoksa yakınım vefat mı etsin? Zaten yoğun bakım ihtiyacı var, annemin aciliyeti var ama hala parayı bekliyorlar.”

Bakanlık soruşturma başlattı

Ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı, aileye ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.