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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Batık kredi yorumu yapan bankacının işine ‘Ankara’nın isteğiyle’ son verildi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’deki toplantısına katılan bir bankanın genel müdür yardımcısının, burada ‘batık’ kredilerle ilgili olumsuz yorum yapması üzerine ‘Hazine yetkililerinin talimatıyla’ görevinden alındığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

IMF’nin Türkiye masası heyeti, kuruluş anlaşmasının dördüncü maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davetiyle bir dizi görüşme yapmak için eylül ayında Türkiye’ye gelerek işinsanları, bankacılar, meslek birlikleri ve siyasi parti temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmuştu.

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İktisatçı gazeteci Uğur Gürses’in sitesindeki yazıya göre IMF yetkilileri, söz konusu genel müdür yardımcısına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ‘batık’ kredilerle ilgili düzenlemesini sorarak bu sorunun nasıl çözülebileceğine dair fikrini almak istedi.

BDDK banka bilançolarından Grup 5 kredilerin (batık krediler) silinmesine imkan tanıyan bir karar almıştı.

Bankacı o tarihte yüzde 4.5 olan ‘batık’ kredi oranının, hali hazırda yasal takibe düşmemiş krediler de dikkate alındığında çok daha yüksek bir yere gelme olasılığını dile getirerek sorunun görünenden daha büyük olabileceğine işaret etti. Toplantıda bulunan Hazine yetkilileri bu yorumu üst makamlara rapor etti.

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Bankacı bir süre sonra genel müdürün odasına çağrılarak işine son verildi. Gerekçe olarak da ‘Ankara’dan bu şekilde istendiğinin’ söylendi.

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