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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Başörtülü çalışana hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisi istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup başörtülü kadın çalışana hakaret ettiği ileri sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, ‘hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ istifa ettiği öne sürüldü.

Şişli’nin geçen yıl temmuz ayında göreve getirilmesinden kısa süre sonra İSMEK’in bölge sorumlusu 20 kadınla toplantı yaptığı, toplantıda başörtüsüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu öne sürülmüş, İBB de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Şişli ‘hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ istifa etti. Haberde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Şişli’nin istifasını kabul ettiği de belirtildi.

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