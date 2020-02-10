İddia: Başörtülü çalışana hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisi istifa etti

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan ‘Parazit’ (Parasite) filmi, bu yıl ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 92’nci kez verdiği Oscarlarda en iyi film dalında ödülün sahibi oldu. Korece olan film, Oscar tarihine, İngilizce olmayan ancak bu dalda ödülü alan ilk yapım olarak adını yazdırdı.