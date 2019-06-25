İddia: Babacan Erdoğan ile görüştü, on gün içinde AKP’den ayrılacak

Eski Anadolu Ajansı genel müdürü ve yazar Kemal Öztürk, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve yedi ila on gün içinde AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını öne sürdü. Babacan’ın yeni parti kurması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milli Gazete’nin haberine göre, Kemal Öztürk, bugün katıldığı Medyascope yayınında Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini ifade etti. Öztürk, Babacan’ın on gün içinde de AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

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Medyascope yayında, Kemal Öztürk, şunları söyledi: “Sanıyorum bir hafta ya da on gün içerisinde Sayın Ali Babacan AKP’den ayrıldığını duyuracak. On gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan’ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan’dan geldiğini ve Sayın Babacan’ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş.

Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar.”

Kemal Öztürk’ün Yeni Şafak’taki yazılarına, kısa bir süre önce son verilmişti.