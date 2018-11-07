Atatürk için ‘Hain hain bakıyor’ dediği öne sürülen imam hatip öğretmenine gözaltı

Antalya’da bir imam hatip öğretmeni Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Atatürk’ün ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programı kapsamında okuldaki sınıflarda Atatürk fotoğrafının olduğu bir köşe de oluşturuldu.

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İddiaya göre öğretmen Harun K., öğrencilerin astığı panodaki Atatürk fotoğrafına bakıp “İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum” diyerek, öğrencilere fotoğrafı indirtti.

Bir öğrenci velisinin şikayetçi olması üzerine Harun K. gözaltına alındı.

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Milli Eğitim’e göre hakaret olayı yaşanmadı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk fotoğrafının yırtılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ancak yer değiştirilmesiyle ilgili sorun çıktığını bilrirdi. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılarak müfettiş gönderildi.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ise Harun K.’nin “Her şeyi değerli olduğu yere asalım” gibi bir ifade kullandığını, ‘hain’ gibi bir tabiri kullanmadığını söyledi.

Harun K.’nin akibeti adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Son aylarda Atatürk’e hakaret vakalarında artış söz konusu.