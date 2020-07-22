İddia: Alman polisi WhatsApp Web üzerinden mesajlara ve kişi listesine ulaşabiliyor

Almanya’da emniyet teşkilatının, WhatsApp mesajlarına popüler uygulamanın masaüstü kullanımını sağlayan ‘WhatsApp Web’ üzerinden ulaşabildiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin Alman basınından aktardığı habere göre iddia emniyet içi yazışmalarına dayandırıldı.

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Emniyetin şüphelendiği kişilerin mesajlarına telefonlara casus yazılım yüklemeye dahi gerek duymadan ulaşabildiği belirtildi.

Mesajların rahatça indirilebildiği belirtilen bu yöntemin ilk kez başkent Berlin’de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada kullanıldığı ifade edildi.

İddiaya göre emniyet birimleri yazılı ve sesli mesajların yanı sıra kişi listesine de ulaşabiliyor.

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Emniyet teşkilatı ise iddialarla ilgili ‘takibat yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamayacağı’ yönünde açıklama yaptı.

Türkiye’ye yazılım satılmıştı

Öte yandan, Almanya’da, Türkiye’ye muhaliflerin telefonlarına casus yazılım yüklenmesine imkan veren bir ürün satıldığı gerekçesiyle halihazırda bir soruşturma yürütülüyor. Yazılımın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ile bağlantılı kişilerin telefonlarına yerleştirildiği iddia edilmişti.