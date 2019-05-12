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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Demir, siyasileri işaret ettiği ifadesi tutanaktan çıkarılıp serbest bırakılmış

Sınav da hile iddialarıyla ilgili gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in ifadesinde bazı önemli siyasetçileri işaret ettiği bölümün sorgu tutanağından çıkarılmasının ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Ali Demir ‘FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığı’ndaki yapılanması’ ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Demir’in gözaltına alınmasının gerekçelerinden biri soruların çalınarak cemaat mensuplarına dağıtıldığı ortaya çıkan 2010 KPSS sınavıydı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Demir’e, 2010 KPSS sınavına ilişkin delil olarak saklanan soru kitapçıklarını neden imha ettiği ve kurumdaki FETÖ’cü personelle neden çalışmayı sürdürdüğü soruldu. İddiaya göre Demir bu soruya o dönemin siyasetçilerini işaret ederek yanıt verdi. Ancak sorgu sırasında bu bölümler tutanaktan çıkarıldı. Demir, soruların sızdırıldığı tespit edildiği halde 2012 KPSS sınavının neden iptal edilmediği sorusuna karşılık da önemli bir ismi işaret ederek, “Sordum, iptal edilmesin yanıtı alınca iptal etmedik” dedi.

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