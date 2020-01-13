İddia: AKP’ye katılacak 100 başkan arasında CHP ve İYİ Partili de var

AKP’nin muhalefet partili yaklaşık 100 belediye başkanını parti bünyesine katacağı öne sürüldü. Bunların arasında CHP ve İYİ Partili bir başkanın bulunduğu da kaydedildi

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberinde, 100 kişinin arasında ilçe ve belde belediye başkanlarının bulunduğu iddia edildi.

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Habere göre CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden üç, iki de bağımsız belediye başkanı olmak üzere beş kişiye, AKP’nin salı günü Meclis’teki grup toplantısında parti rozeti takılacak.

Haberde görüşlerine yer verilen ‘AKP kaynakları’nın, 100 belediye başkanının ardından, partiye katılımların süreceğini, aralarında ‘şimdilik’ il belediye başkanı olmadığını kaydettiği belirtildi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, iki gün önce, her hafta beş belediye başkanının AKP’ye katılacağını söylemişti.

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Öte yandan AKP’nin ittifak ortağı MHP’den transfer yapmayacağı da ifade edildi.