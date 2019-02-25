İddia: AKP’nin broşürünü almayanlardan kimlik bilgileri isteniyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde AKP’lilerin yerel seçimler için “Cumhurbaşkanından size selam getirdim” diyerek dağıttığı seçim broşürlerini almayan yurtttaşların kimlik bilgilerinin sorulduğu öne sürüldü.
Bu iddia, Esenyurtlu bir ailenin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerle gün yüzüne çıktı.
Twitter’dan paylaşılan görüntüde, AKP’li kadının “AK Partimizden ve cumhurbaşkanımızdan selam getirdim. Broşür veriyorum” demesi üzerine, ev sahibi kadının, “Biz AKP’nin selamını almıyoruz” dediği duyuluyor.
Olumsuz yanıt alan AKP’li, ev sahibi kadının “İsim, soyisim nedir?” diyerek kimlik bilgilerini istiyor.
Adını soyadını söylemek istemeyen kadın, bir süre söylemesi için zorlanıyor.
Ev sahibi kadın, “Başka parti yapmıyor bunu. Siz mahalle mahalle gezerek AKP’ye oy vermeyecek kişileri belirliyorsunuz” deyince AKP’li görevliler binanın önünden ayrılıyor.