İddia: AKP’li belediye başkanı Kızılay erzağını seçim malzemesi yaptı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinin AKP’li belediye başkanı Özkan Alp’in, seçmenlerine Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan erzağı dağıttığı öne sürüldü.
Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre erzağı önceki dönem Kızılay’ın Eskişehir il başkan yardımcılığını yürüten Alp’in kardeşi Özgür Alp temin etti.
Alp ise iddianın ‘karalama kampanyası‘ olduğunu savunarak “Büyükşehir belediyesi de ilçemizde araçlarla gıda ve kömür dağıtımı yapmakta” dedi.
Alp, Kızılay logolu erzak paketlerine açıklık getirmedi.
Kızılay müfettiş görevlendirirken, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de Meclis’e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.