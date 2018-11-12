İddia: AKP’de Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yerel seçimlerde Ankara adayı olmasının kesinleştiğini öne sürdü.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet partilerinin büyükşehir adayları henüz açıklanmadı. Ancak eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler, içişleri bakanı Süleyman Soylu, Özhaseki ve mevcut başkan Mustafa Tuna’nın isimleri Ankara için kulislerde konuşuluyor.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise adayın Özhaseki olacağını iddia etti. Sarıkaya, “Sayın cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” diyerek söz konusu adaylığın bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandığına da işaret etti.

1 Kasım’da CNN Türk’e konuk olan Özhaseki, Ankara adaylığı için “Görev verilirse kaçınmam” demişti.

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Sarıkaya ayrıca, AKP’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.