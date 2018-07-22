İddia: Adnan Oktar’ın serveti 1 milyar dolar civarında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporlarla operasyonu başlatan polis, bankalardan gelen hesap bilgilerinin ardından Adnan Oktar’ın malvarlığının 1 milyar doları bulabileceğini öne sürdü.

Yenişafak’tan Şahin Şen’in haberine göre hakkında ‘askeri casusluk’, ‘çocuklara cinsel istismar’, ‘din istismarı’ ve ‘şantaj’ gibi iddialarla hakkında soruşturma başlatılan Oktar’ın, gruba zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi.

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Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet birimleri, Oktar ve müritlerinden kan örnekleri alarak analize gönderdi.

MASAK tarafından gönderilen raporla operasyonu başlatan polis, Oktar ve müritlerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın, aslında daha fazla varlığa sahip olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngördüğünü bildirdi.

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Öte kandırılarak gruba üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra çıkarıldığı, bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.